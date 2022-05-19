سعر الريال السعودي اليوم الخميس 19-5-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب موسم الحج تشهد العملة السعودية اهتمام كبير من المواطنين استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها، وتزداد عمليات البحث لمعرفة سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة اليوم الخميس الموافق 19 مايو، وهي خدمة يومية للقراء:

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.69 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

كما سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.81 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل الريال السعودي نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، اليوم الخميس 19 مايو وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وفي بنك مصر سجل الريال السعودي 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

و سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجلت العملة السعودية في بنك الإسكندرية نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، اليوم الخميس 19 مايو.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجلت العملة السعودية نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، في بنك قناة السويس وفق تعاملات صباح اليوم الخميس 19 مايو.