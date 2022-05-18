سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 18-5-2022 في البنوك المصرية المختلفة

يهتم قطاع كبير من المواطنين، بمتابعة سعر العملة السعودية مقارنة بالجنيه المصري قبل انطلاق موسم الحج، لرغبة عدد كبير في تأدية فريضة الحج، وفي إطار الاهتمام بمتابعة العملات المختلفة وأبرزها الريال السعودي، تستعرض «الوطن» الأسعار في البنوك المختلفة.

وتقدم «الوطن» سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الحالي، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء 18 مايو وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، بحسب آخر تعاملات وردت اليوم الأربعاء 18 مايو.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.85 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجلت العملة السعودية نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، وفق تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجلت العملة السعودية نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.83 للشراء، حسب تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

وجاء سعر العملة السعودية نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.69 للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

و في بنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.81 للشراء، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم الأربعاء الموافق 18 مايو.