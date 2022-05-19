حظك اليوم برج الحمل الخميس 19-5-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الحمل هو أول الأبراج الفلكية، ويستمد قوته من النار التي تضيئ حوله، فمولود هذا البرج يفضّل أن يكون لديه شهرة واسعة ومحط أنظار الجميع، بدلا من أن يجني مبلغا كبيرا من المال، فأهم شيء عنده هو الشهرة.

مواصفات برج الحمل

ويتميز مولود برج الحمل بأنّه «حنون» جدا، فهو يضحي من أجل أن يكون الآخرين في سعادة كبيرة، ويشعر بالإخلاص الشديد تجاه أصدقائه وأهله، ومن المستحيل عليه أن يتقبل الخيانة من الآخرين مهما كانت درجة القرب أو الموقف الذي مروا به.

ويتميز مولود برج الحمل بالقدرة كبيرة على تحمل المسؤولية، وتحمل ضغوط الحياة اليومية مهما كانت الأزمة التي يمر بها، فهو يتسم بحسن التصرف.

وتقدم «الوطن» خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، اليوم الخميس الموافق 19 مايو الحالي، وفق توقعات عبير فؤاد، خبيرة الفلك والأبراج، والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم لمولود برج الحمل مهنيا

القمر معاكس في منزل العمل، وعليك أن تتماسك اليوم وأن تهدأ، وتراجع جيدا كل كلمة تقولها وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل التي قدمتها خبيرة الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمولود برج الحمل عاطفيا

يجب أن تكون صبورا وأقل انفعالا في حياتك العاطفية، كي لا تدخل في خلافات كبيرة مع أحبائك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.