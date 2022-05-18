زوج في دعوة «نشوز» ضد زوجته: «بتلعب مع الأطفال في الشارع.. ومش قادر عليها»

وسط مئات الدعاوى التي يستقبلها مكتب تسوية المنازعات يوميًا، عثر خبراء التسوية على «دعوى نشوز» أقامها شاب في مقتبل العقد الثالث من عمره، يشكو فيها لقاضي محكمة الأسرة، من زوجته بعد فشله في التعامل معها كونها تريد معاملة خاصة كالأطفال، ولم يعد يتحمل أسلوبها أو التعامل معها لكثرة المشكلات التي تحدث له بسببها، وكلما سأل عليها وجدها تلعب مع الأطفال في مدخل العمارة، فلم يجد حلًا سوى أنه يقيم ضدها دعوى نشوز.

زواج تقليدي من بنت الجيران

يشرح الزوج أن زواجه كان تقليديا من بنت الجيران الهادئة العاقلة المتدينة التي يشهد الجميع بأخلاقها، بعد أن أُعجب بها من النظرة الأولي ووجد أنها بادلته الإعجاب، ولم يتنظر كثيرًا التحدث مع عائلته بشأن خطبتها، وعلى الفور تحدث مع عائلتها.

وكان اللقاء الأول بين الزوجين في وجود أفراد من العائلتين، وجرى الاتفاق على الارتباط رسميا، وتمت خطبتهما وكان العريس سعيدا للغاية، وعروسه أيضًا، وعلى الفور بدأوا في تجهيزات شقة الزوجية، وتمت الزيجة وسط أجواء عائلية سعيدة، وفقًا لدعوى الزوج أمام محكمة الأسرة.

الزوجة تريد معاملتها كالأطفال

وبعد الزواج كانت حياته سعيدة للغاية، وإنه تزوج من الفتاة التي اختارها بنفسه وظلت بعد الزواج هادئة بشوشة ومطيعة له، واعتقد أن النعيم سيدوم، واكتملت سعادته بعد علمه بحملها، لكن حياته انقلبت رأساً على عقب بعد أن سقطت من على سلم العقار، ومن حينها بدأت المشكلات، فأثر الحادث على توازنها العقلي، حسسب زوجها الذى قال إنها أصبحت تحتاج معاملة خاصة كالأطفال، ولم يعد قادرا على التفاهم معها، كونها تلعب وتلهو مثل الأطفال، وفق ما جاء في دعوى الزوج.

الزوجة تلعب على السلم مع الأطفال

يضيف الزوج قائلا: «من يوم ما وقعت من على السلم، وكل ما أروح البيت اسال عليها ولاد الجيران يقولولي إنها بتلعب في الشارع، وفي يوم كنا في السوبر ماركت وبهدلت الدنيا ومكنتش عارف أسيطر عليها، لحد ما صاحب السوبر ماركت عمل معايا مشكلة وطردنا»، ويكمل الزوج: «في يوم تاني رجعت من الشغل لقيتها في المول الي قدام البيت بتلعب مع الأطفال على السلم الكهرباء، ورحت جبتها مردتش تروح معايا غير لما ضربتها، وبعدها طردتها من البيت، وفقًا للزوج.

وأنهي الزوج دعواه بأنه لم يجد حل لمشكله سوى أنه يلجأ لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وأقام ضدها دعوى نشوز حملت رقم 204 لسنة 2021، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.