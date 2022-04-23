«محمد» في دعوى نشوز: «بتعامل الكلب بتاعها باهتمام أكتر مني»

3 أشهر فقط التي عاشها «محمد. ن» داخل عش الزوجية الذي قرر أن يهرب منه وينهي زواجه من «ميادة. ر»، بحجة أنها تهتم بكلبها أكثر منه، فعبد أن فاض به الكيل منها، على حد قوله، قرر اللجوء لمحكمة الأسرة ليقيم ضدها دعوى نشوز، ويسقط عنها مؤخر الصداق البالغ مليون جنيه، وحقوقها الشرعية، ويتركها تهتم بكلبها.

مؤخر الصداق مليون جنية

أمام قاضي محكمة الأسرة وقف «محمد» يحكي له تفاصيل زيجته التي قرر أن ينهيها بيد القضاء، وقال إنه تعرف على فتاة جميلة عن طريق أصدقائه، وبعد فترة تبادلوا الإعجاب وطلب منها الارتباط بشكل رسمي، ووافقت وذهب لخطبتها، لكنه تفاجأ بطلبات وشروط والدها الباهظة، وشرط مؤخر صداق بمليون جنية، بحجة أن تكون مثل أقرانها، ووافق وتمت الخطبة، وبدأ تجهيزات شقة الزوجية وحفل الزفاف الضخم، حسب طلبها.

وأضاف الزوج أمام محكمة الأسرة أنه كان يعاملها بحب، وكانت علاقتهما جيدة، وقبل الزفاف بفترة صغيرة كان بينهما مشادات كلامية عادية على تجهيزات الزواج وفستان الزفاف، وتمت الزيجة ونفذ جميع أوامرها وأوامر والدها، وبعد الزواج انقلب حالها بسبب إهمالها له وللمنزل، وبدأ في نصحها بأكثر من طريقة، حتى أنه بدأ يكافئها بالهدايا عندما تسمع كلامه أو تنفذ أوامر.

الزوج: تهتم بنفسية الكلب أكتر مني

«أنا فضلت شهرين مستني حالها يتعدل وتهتم بيا وبالبيت وأحس أني أتجوزت واستقريت، لكن هي مش مهتمة بأي حاجه في حياتها غير الكلب بتاعها، والخروج، وبتهتم بنفسية الكلب أكتر مني، مع إني بعاملها بكل حب واحترام، ومش مخليها محتاجة أي حاجه»، حسب حديث «محمد» أمام قاضي محكمة الأسرة.

دعوى نشوز بعد 3 أشهر

وأنهي «محمد» حديثة للقاضي بأنه عندما فكر في الانفصال لم تعترض وطلبت حقوقها الشرعية كاملة، وتركت المنزل، فتوجه لمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ليقيم ضدها دعوى نشوز حملت رقم 94، ولازالت الدعوى أمام المحكمة.