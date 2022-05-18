واحد تاني لـ أحمد حلمي يحتل المركز الأول في إيرادات السينما بـ43 مليون جنيه

حقق فيلم«واحد تاني» أحمد حلمي إيرادات عالية، وتصدّر العمل السينمائي المركز الأول، ليصبح إجمالي إيرادات الأفلام ما يقرب من 43 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

فيلم «واحد تاني» من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها بموسم عيد الفطر، وحقق الفيلم أمس نحو 618 ألف جنيه، إذ انطلق في دور العرض مع أول أيام عيد الفطر الماضي، وتصدّر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه.

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، وروبي، ونسرين أمين، وعمرو عبدالجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، إذ يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنَّه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

الأفلام المنافسة لفيلم «واحد تاني»

3 أفلام تنافس بموسم عيد الفطر منهم فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، وفيلم «زومبي» بطولة علي ربيع وحمدي الميرغني وهاجر أحمد وكريم عفيفي وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.

ومن المقرر أن يتمّ طرح فيلم «فارس» بطولة أحمد زاهر، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، وسوف يتمّ طرحه اليوم بدور العرض للمرة الأولى.