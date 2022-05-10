فيلم «واحد تاني» يتصدر الترند وشباك إيرادات أمس ويحقق 1.1 مليون جينه

تصدّر فيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي تريند موقع تويتر بالتزامن مع عرضه في السينمات، وتصدره شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي في مصر والدول العربية، وحصد فيلم «واحد تاني»، إيرادات بلغت مليون و118 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسبما ذكر الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «واحد تاني»

فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، وروبي، ونسرين أمين، وعمرو عبدالجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، إذ يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنَّه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

إيرادات فيلم «العنكبوت»

579 ما حققه فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، الذي يجسّد دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل، والفيلم يمثل عودة لـ السقا ومنى زكي بعد غياب سنوات طويلة.

فيلم «زومبي» يحقق 269 ألف جنيه

وحقق أمس فيلم «زومبي» ما يقرب من 269 ألف جنيه، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم علي ربيع، وحمدي الميرغني، وهاجر أحمد، وويزو، ومحمد أوتاكا، وعارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.