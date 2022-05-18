مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. خطوات تأجيل مواد للعام القادم

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر البحث جوجل من جانب أولياء الأمور طلاب الصف الثالث الثانوي، متسائلين عن خطوات المطلوبة لتأجيل مواد للعام الدراسي القادم وتقسيم المواد على سنتين أو أكثر.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022.. 20 يونيو

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستبدأ يوم 20 يونيو المقبل في المواد غير المضافة للمجموع بمادة التربية الوطنية والدينية، ويوم 26 يونيو في المواد الأساسية، وتستمر حتي يوم 21 يوليو.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة ورقيا بنظام البابل شيت، في لجان مؤمنة ومراقبة وفقا للجدول المعد من جانب لجان النظام والمراقبة، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم مع ورقة الأسئلة، وسيتم توفير 3 ورقات بيضاء بكراسة امتحانات الثالث الثانوي واستخدامهم كمسودات.

خطوات تأجيل مواد بامتحانات الثانوية العامة 2022

وبالنسبة للراغبين في تأجيل بعض المواد للعام القادم، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه طالب الثانوية العامة الذي يرغب في تأجيل بعض المواد ليس مطلوبا منه إخطار المديرية التعليمية أو الإدارة التعليمية التابع لها بأنه قرر تأجيل الامتحانات حتى لو دخل مادة واحدة، وقرر تأجيل باقي المواد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك طريقتين لتأجيل المواد إما الغياب عن امتحان المادة التي يرغب في تأجيلها ودخولها العام القادم، أو حضور امتحان المادة وعدم الإجابة في الامتحان.

وبالنسبة للطالب الامتحانات في جميع المواد دون احتساب رسوب، قال المصدر، إنه يحق للطالب تأجيل الامتحانات حتى لو سجل استمارة الثانوية العامة 2022 شرط عدم الدخول في أي مادة، ويتقدم العام المقبل للامتحانات كأول سنة له في الامتحانات.