وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون معقمة تماما ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد يوم 20 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع، على أن تعقد يوم 26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل.

حظر الباعة الجائلين في محيط لجان الامتحانات

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، إنه سيجري تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، أثناء امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال تعقيم اللجان ودورات المياه، وتوفير أدوات التعقيم داخل اللجان، وحظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 16 طالبا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2022

ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال حديثه لـ«الوطن»، رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2022، قبل بداية الامتحانات، قائلا: «ذاكروا كويس واستعدوا للامتحانات، وابتعدوا تماما عن الشائعات والغش الإلكتروني، لأن الغش سيضر صاحبه، وأن الوزارة ستقوم بوضع كاميرات مراقبة داخل اللجان الامتحانية لضبط الطلاب الغشاشين»، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد ورقيا والإجابة في البابل شيت، وأن جميع الأسئلة ستكون اختيار من متعدد وستعتمد على الفهم ومخرجات التعلم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

التعليم: إجراءات صارمة لمنع الغش في الامتحانات

يذكر أن مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن رصد بعض التحويلات الخاصة بالطلاب من مدرسة إلى مدرسة أخرى في محاولة للاستفادة من الغش، قائلا: «وضعنا إجراءات صارمة لمنع الغش الإلكتروني داخل اللجان، ولن يتم السماح به، وجميع محاضر الغش سيتم تحويلها للنيابة العامة، لتحقيق مبدأ المساواة بين جموع الطلاب»، مؤكدا أنّ الوزارة تواصل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، لمنع حدوث أي معوقات أثناء سير الامتحانات.