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«التعليم»: تشديد الرقابة على لجان الشغب في امتحانات الثانوية العامة 2022

طارق شوقي: امتحانات الثانوية العامة ورقيا والأسئلة اختيار من متعدد

كتب:

توفيق شعبان
09:55 ص | الأربعاء 18 مايو 2022
الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

الطلاب يلتزمون بارتداء الكمامات الطبية قبل دخول لجان الامتحان - صورة أرشفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصلة عملها الجاد الخاص بالاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد مقرات اللجان وتجهيز أرقام الجلوس وإعداد كتيب المفاهيم الذي سيتم توزيعه على طلاب الثانوية العامة داخل اللجان، مشيرة إلى وضع خطة شاملة لتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، فضلا عن إجراءات مشددة ضد الغش الإلكتروني.

ضوابط مشددة لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2022

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الوزارة وضعت ضوابط مشددة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 لمنع الغش، من خلال عدم السماح لأي طالب بدخول لجان الثانوية العامة، إضافة إلى عدم الدخول بالكتاب المدرسي أو المذكرات، علاوة على تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان الامتحانات، وتكون متصلة بغرف العمليات، لضبط الغش الإلكتروني، وتحويل الطلاب الغشاشين للنيابة العامة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

تشديد الرقابة على لجان الشغب في امتحانات الثانوية العامة

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم تشديد الرقابة على لجان الشغب في امتحانات الثانوية العامة 2022، واعدا بأنه لن ولم يسمح بالغش الإلكتروني أثناء امتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

امتحانات الثانوية العامة ورقيا

ومن جهته، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستعقد يوم 20 يونيو المقبل للمواد الغير مضافة للمجموع، على أن تجرى يوم 26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، وتنتهى يوم 21 يوليو المقبل، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد ورقيا وتكون الإجابة في البابل شيت، وأن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد.

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بقلم توفيق شعبان