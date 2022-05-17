التعليم: لا تغيير في درجات امتحانات الثانوية العامة 2022

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة بدأت وضع اللمسات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال إعداد اللجان الامتحانية وتجهيز أرقام الجلوس ووضع الأسئلة وطباعتها، والتأكيد على الابتعاد عن الأسئلة المعقدة، ووضع خطة شاملة لمواجهة كورونا داخل لجان الثانوية العامة، إضافة إلى وضع إجراءات عاجلة، لمواجهة الغش الإلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية.

درجات امتحانات الثانوية العامة 2022 من 410 درجة

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 لن يتخللها أى تعقيدات، وأن جميع الأسئلة ستكون واضحة ومباشرة، لأن جميعها سيعتمد على الفهم ونتاج التعلم ومخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو.

ولفت المصدر إلى أنه لا يوجد أى تغييرات في درجات امتحانات الثانوية العامة أو المجموع الكلي، وسيكون مجموع الدرجات كما هو دون تعديل أو تغيير 410 درجة موزعة على المواد حسب درجة كل مادة ويتم توزيع درجة المادة على عدد أسئلة الامتحانات وفقا للوزن النسبى لكل سؤال.

عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 ورقيا

ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد ورقيا بأسئلة اختيار من متعدد دون وضع أسئلة مقالية، مؤكدا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها قبل بداية الامتحانات بنحو يومين على الأقل، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على الطلاب، من خطر الإصابة بفيروس عدوى كورونا.

كاميرات مراقبة وإغلاق مواقع الغش لمواجهة الغش الإلكترونية

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيتم مواجهة الغش الإلكتروني بكل صرامة، من خلال تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان الامتحانية، لضبط الطلاب الغشاشين، علاوة على إغلاق جميع مواقع الغش الإلكتروني عبر السوشيال ميديا، وتابع قائلا: أى محضر غش سيتم تحويله للنيابة العامة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.