تداول أسئلة الإنجليزي لـ«أولى ثانوي» عبر صفحات الغش.. والتعليم تحقق

تداولت صفحات الغش عبر موقع تليجرام، صورا قيل إنّها لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، الذي يؤديه حاليا طلاب الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني، داخل اللجان الامتحانية بالمدارس الثانوية المجهزة تكنولوجيا.

التعليم تتحقق من الأسئلة المتداولة عبر صفحات الغش

وأكد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الغرفة رصدت أوراق الأسئلة المتداولة لامتحان الإنجليزي عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق منها والتأكد من أنّها ذات الأسئلة الموجودة مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

عقوبات صارمة لمن اصطحب الهاتف إلى اللجان

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حالة التأكد من الصور المتداولة، وأنّها نفس الأسئلة الموجودة مع الطلاب داخل اللجنة، سيتم تحديد الطالب الذي صور الاسئلة، وتطبيق أقصى عقوبة على كل من اصطحب الهاتف المحمول أو صور الامتحان أو تلقى إجابة من صفحات الغش.

وأشار المصدر، إلى أنّه يعاقب بالحبس والغرامة كل من طبع أو نشر أو اذاع أو روج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها، إضافة إلى الحرمان من الامتحان والرسوب.