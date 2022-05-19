لو عايز تتفسح على مركب بممشى أهل مصر.. رحلة نصف ساعة في النيل بأسعار رمزية

على مدار الشهور الأيام القليلة الماضية، ومنذ أن جرى افتتاح «ممشى أهل مصر» على كورنيش النيل، تداول العديد من رواد السوشيال ميديا الصور المختلفة عبر حساباتهم المختلفة، مشيرين إلى ضرورة زيارة الممشى لما يتميز به من أجواء فريدة، خصوصا للأشخاص محبي الجلوس على النيل أو ركوب مركب نيلية، ما جعل العديد من المواطنين يتساءلون عن موقع الممشى.

ويتميز ممشى أهل مصر بالكثير من الأشياء التي تجعل منه مقصد سياحي مهم، إذ يمكن للزائرين الجلوس على كافية أو تناول الطعام في أحد المطاعم الموجودة به، كما أنه يتيح لهم السريان بجانب النيل بطول الممشى، والتقاط الصور التذكارية المميزة أيضا.

وهناك فئة كبيرة تحب ركوب مركب في النيل، ونرصد لهم من خلال هذا التقرير تفاصيل الرحلة النيلية التي يمكن الاستمتاع بها وأسعارها، وفق جولة «الوطن» في الممشى السياحي، التي جاءت كالتالي:

أسعار الرحلة النيلية في ممشى أهل مصر

ويوفر ممشى أهل مصر في نهايته مرسى للمركب التي تنقل الزائرين في رحلة نيلية؛ إذ تبدأ من نهاية الممشى، وتنطلق تجاه جزيرة الزمالك حتى تتجول بها، وأيضا في محيط نافورة الجيزة، وتستمر تلك الرحلة النيلية لمدة نصف ساعة حتى تعود للمرسى في ممشى أهل مصر مرة أخرى.

ويصل سعر تلك الرحلة النيلية، التي تصل مدتها إلى نصف ساعة إلى 50 جنيها للفرد الواحد.

مواعيد الرحلة النيلية من ممشى أهل مصر

وبالنسبة لمواعيد الرحلة النيلية في ممشى أهل مصر، فهي متاحة في جميع أيام الأسبوع، من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 1 صباحا، على أن تبدأ الرحلة في أيام الجمعة والسبت، من 12 ظهرا حتى 1 صباحا.