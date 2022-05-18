إحالة رئيس لجنة وملاحظين في مدرسة إعدادية ببني سويف للتحقيق بسبب «موبايل»

أحال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، رئيس لجنة امتحانات بالشهادة الإعدادية، للتحقيق، على خلفية حيازة طالب لهاتف محمول داخل إحدى اللجان، وجرى استدعاء مدير الإدارة إلى اللجنة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب، حيث تقرر إحالة الملاحظين ورئيس اللجنة للتحقيق بمعرفة للشؤون القانونية.

وكيل تعليم بني سويف يتفقد امتحانات الإعدادية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة ببا التعليمية للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان في مادتي الجبر والتربية الفنية، حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان، وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الإعدادية

من جانبه، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني الشهادة الإعدادية للعام 2021/2022، التي انطلقت أمس الثلاثاء بمادة اللغة العربية، وتستمر على مدار أسبوع، لتختتم الإثنين المقبل بمادة العلوم، حيث بلغ إجمالي المتقدمين أكثر من 66 ألف طالب وطالبة في 312 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

تعليم بني سويف: يجب الالتزام بتعليمات الوزارة

وأشار وكيل الوزارة، إلى الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول التليفون المحمول أو دخول السيارات والدراجات النارية، مع التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان وتوفير التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بإجراء كشف الحرارة قبل دخول اللجان، مع وجود الزائرة الصحية بالمدرسة خلال فترة أداء الطلاب الامتحان، وذلك حفاظا على سلامة عناصر المنظومة من الطلاب والمعلمين والإداريين القائمين على أعمال الامتحانات.