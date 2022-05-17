فرحة كبيرة بين طلاب إعدادية بني سويف لسهولة امتحان اللغة العربية (فيديو)

أعرب طلاب الشهادة الإعدادية في بني سويف، عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة العربية، في أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرين إلى أن الأسئلة جاءت من الكتاب المدرسي، ونماذج امتحانات الوزارة، وتم مراعاة الوقت.

وتفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام 2021/2022، التي انطلقت صباح اليوم، بمادة اللغة العربية، وتستمر على مدار أسبوع، لتختتم يوم الاثنين المقبل بمادة العلوم، إذ يؤدى 66 ألف طالب وطالبة، الامتحان في 312 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

انضباط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

شملت الجولة التفقدية للمحافظ، صباح اليوم، عدد من اللجان ببعض المدارس بمدينة بني سويف وشرقها، ورافقه خلالها محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، حيث اطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من الانضباط والالتزام داخل اللجان.

توفير سبل الراحة للطلاب في الامتحانات

وجه المحافظ، باستمرار توفير كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، حرصا على سلامتهم أثناء الامتحان، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب، والتنسيق الدائم بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية، لتوفير ‏سبل الراحة، من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء، دون حدوث أي ‏معوقات.

جدول امتحانات ثالثة إعدادي ببني سويف

بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي ببني سويف، اليوم الثلاثاء، امتحان نهاية العام بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، ويوم الأربعاء، 18 مايو الجاري، الجبر والاحتمال والتربية الفنية، والخميس 19 مايو اللغة الأجنبية، والسبت 21 مايو الدراسات والتربية الدينية، والأحد 22 مايو الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وتختتم يوم الإثنين 23 مايو بالعلوم، والتربية الرياضية، فقط لطلاب المدارس الرياضية.