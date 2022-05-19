طلاب تانية ثانوي يؤدون امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات إلكترونيا وورقيا، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، في لجان امتحانية بمدارس ثانوية مجهزة تكنولوجيا لاستخدام أجهزة التابلت.

طلاب تانية ثانوي يؤدون امتحان الجبر وحساب المثلثات ورقيا والكترونياً

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يعقد في الفترة الصباحية لطلاب أولى ثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة تكنولوجيا، الساعة الثامنة صباحا، فيما يبدأ امتحان الفترة المسائية للطلاب بالمدارس غير المجهزة الذي يلحق طلابها على المدارس المجهزة في الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم وضع أسئلة امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات وفقاً لمواصفات المركز القومي للامتحانات، والمستويات المعرفية المختلفة لتحديد مستويات الطلاب المختلفة.

وأكدت وزارة التعليم، أنه يجرى متابعة سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من داخل الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، مشددة على الانضباط داخل اللجان، وتنفيذ التعليمات كافة، واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات.

مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الرياضيات لتانية ثانوي

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الرياضيات للصف الثاني الثانوي، كالتالي:-

- 3 أسئلة مقالية بالامتحان في امتحان الرياضيات (2) .

- 4 أسئلة مقالية في امتحان الرياضيات (1).

- 9 درجات بالأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات (2).

- 12 الدرجة الكلية في امتحان الرياضيات (1).

- 45 دقيقة زمن الإجابة في امتحان الرياضيات (2) .

- 60 دقيقة زمن الإجابة في امتحان الرياضيات (1).