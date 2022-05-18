رسالة تحذيرية من التعليم لمسربي امتحانات أولى وتانية ثانوي: بياناتكم عندنا

أكّد مصدر بوزارة التربية والتعليم أنَّ جميع بيانات الطلاب الذين صوروا ونشروا أجزاءً من أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، على صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معروفين بالاسم لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

باركود سري بشاشة التابلت يكشف بيانات الطالب

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ جميع شاشات أجهزة التابلت مزودة بباركود سري، وبالتالي فإن أي طالب تورط في تصوير الامتحان من شاشة التابلت أثناء عقد الامتحانات الإلكترونية لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر معه الباركود الخاص بشاشة التابلت، وبالتالي فإن هذا الطالب سيرسب في جميع المواد وليس في المادة التي صورها فقط وفق قانون مكافحة الغش بالامتحانات.

توقيع أقصي عقوبة وإبلاغ الطلاب بعد النتيجة بشكل رسمي

وأضاف المصدر أنَّه سيتمّ توقيع أقصى عقوبة على كل الطلاب الذين صوروا ونشروا أجزاءً من أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام لكن لن يتمّ إبلاغهم بذلك إلا بعد انتهاء الامتحانات وإعلان النتيجة بشكل رسمي.

وأشار المصدر، إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، تتابع جميع الأسئلة المتداولة للامتحانات على صفحات الغش عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق منها.

وفي السياق ذاته، أدى طلاب الصف الأول الثانوي الفترة الصباحية، اليوم الأربعاء 18 مايو امتحان اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني 2022، ورقياً وإلكترونيًا في اللجان الامتحانية مجهزة تكنولوجيًا بالمدارس الثانوية.

فيما يؤدي طلاب أولى ثانوي بالمدارس غير المجهزة -التي يلتحق طلابها بالمدارس المجهزة ويُعقد الامتحان خلال الفترة المسائية ويبدأ في الساعة 12 ظهراً الورقي الذي يتضمن الأسئلة المقالية- ثم يحصل الطالب على راحة ربع ساعة ثم يبدأ الامتحان الإكتروني على جهاز التابلت.