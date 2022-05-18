تشييع جثمان ضابط شرطة وزوجته لقيا مصرعهما في حادث بالغردقة

شيع أبناء كفر الشيخ، ظهر اليوم جثمان العقيد محمد الهياتمي، والذي لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارته بمنطقة جبل الزيت في محافظة البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، بينما جرى تشييع جثمان زوجته بمسقط رأسها في مكان آخر.

وجاء تشييع الجثمانين من مسجد التنعيم بعاصمة كفر الشيخ، ودفنه بمقابر أسرته وسط حزن ذويه.

نقل المصابتين لمستشفيات قريبة

وحضر تشييع جثمان العقيد محمد الهياتمي وزوجته، عشرات المواطنين وأصدقائه وزملائه بالعمل، حيث يعمل في إدارة مرور القاهرة، وكان مع أسرته في إجازة بمدينة الغردقة، وانقلبت بهم السيارة ما أدى لمصرعه وزوجته رباب عبدالسميع، كما تبين إصابة فتاتين من أقاربه كانتا برفقته، وهما ميار مدحت، 22 عاما، وياسمين مدحت، 17 عاما، بإصابات في نفس الحادث، وتم نقل إحداهما إلى مستشفى الجونة والأخرى إلى مستشفى الغردقة العام.

وحرص المشيعون على الدعاء لهما بالرحمة والمغفرة، بينما أكد أحد أقاربه، أنهم حرصوا على دفن الجثمان في كفر الشيخ مسقط رأسه في مقابر كفر الشيخ الجديدة، وانطلقت الجنازة وسط تواجد العشرات من الأهل والأقارب.

عزاء لضابط الشرطة وزوجته في كفر الشيخ

وقال أحد أقارب المتوفى، إنه من المقرر أن يقام عزاء الفقيدين اليوم بمدينة كفر الشيخ، مسقط رأس العقيد محمد الهياتمي، بينما من المتوقع إقامة عزاء آخر له في القاهرة حيث كان يعمل بإدارة مرور القاهرة.

يذكر أن مديرية أمن البحر الأحمر، قد تلقت بلاغا من إدارة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «ن ع 2185» بمنطقة جبل الزيت على طريق «رأس غارب - الغردقة»، وجرى الدفع بعدة سيارات إسعاف لنقل الضحايا.

وبالفحص، تبين وفاة العقيد محمد الهياتمي وزوجته، وإصابة فتاتين من قريباته كانتا برفقته، وجرى نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات القريبة.