مصرع ضابط شرطة وإصابة نجله في انقلاب سيارة بـ«صحراوي بني سويف»

لقي ضابط شرطة برتبة لواء بمديرية أمن المنيا، مصرعه وأصيب نجله وسائقه الخاص في انقلاب سيارة «دبل كابينة»، على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين سمسطا في نطاق محافظة بني سويف، صباح اليوم السبت.

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، بينما نُقل الابن والسائق إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

حادث مروري بصحراوي بني سويف الغربي

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة دبل كابينة قادمة من القاهرة كانت في طريقها إلى محافظة المنيا وعلى الطريق الصحراوي الغربي أمام كمين مركز سمسطا.

سيارتا إسعاف لنقل الجثة والمصابين للمستشفى

وانتقلت سيارتا إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع ضابط شرطة برتبة لواء يدعى سراج أحمد حسين، وإصابة نجله «يحيى»، 9 أعوام، بخلع في الكتف الأيمن، وسالم مصطفى سالم، 23عامًا، مجند، اشتباه كسر بالساق الأيمن.

ونُقلت الجثة إلى المستشفى العام بالمنيا لإيداعها مشرحة المستشفى والمصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث ببني سويف

وشهدت محافظة بني سويف اليوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي سمسطا الشنطور ما تسبب في إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.