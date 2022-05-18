«مياه أسيوط» تعقد اجتماعًا لمناقشة أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا لمتابعة النسب التنفيذية القائمة بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحي البنك الدولي، والمشروعات التنفيذية الجارية من أعمال مد وتدعيم شبكات وإحلال وتجديد لخطوط المياه والصرف الصحي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والخطة المالية السنوية.

مناقشة الموقف التنفيذي

واجتمع اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، مع ممثلي «قطاع المشروعات– القطاع المالي- قطاع الدعم الفني- إدارة الكهرباء والديزل- ومديري عموم المناطق بالشركة»، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات، ومتابعة تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها على مستوى نطاق المحافظة، بهدف تغطية أكبر نسبة ممكنة بخدمة الصرف الصحي، وتحقيقًا للتنمية المستدامة وتحسن الظروف البيئية للمجتمعات الريفية.

الاهتمام بنطاق مد خدم الصرف الصحي

وشدد «درة» أثناء الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتوسيع نطاق مد خدمة الصرف الصحي وتحسين كفاءة اللوحات الكهربائية والديزل، بالإضافة إلى مراجعة تأمين بيئة العمل والتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية المتفق عليها ببنود العقود المعمول بها.

متابعة دورية للأعمال

كما أصدر «درة» تعليمات مشددة بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات إنجاز الأعمال التنفيذية الجارية ومطابقتها بالجدول الزمني المعد لتوقعات نهو الأعمال من أعمال المد والتدعيم لشبكات المياه والصرف الصحي، وإحلال وتجديد شبكات أخرى وعمل وصلات منزلية وتنفيذ محطات مياه كبرى، وإنشاء أخرى جديدة ودق آبار ارتوازية، وإنشاء وحدات معالجة حديد ومنجنيز؛ وتأتي تلك المشروعات ضمن جهود الدولة لانتشال المجتمع الريفي والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.