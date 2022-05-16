رئيس «مياه أسيوط» يتابع سلامة أداء انتخابات مجلس الإدارة ونقابة العاملين

تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط انتخابات مجلس الإدارة ونقابة العاملين بجميع مراكز المحافظة، والتي بدأت اليوم من الصباح الباكر وتستمر حتى الخامسة مساءً تحت مظلة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية وطبقا للتعليمات واللوائح التي تكلل إجراء العملية الانتخابية بصفة موضوعية والتي سبق الإعلان عنها ونشرها بجميع مناطق الشركة.

مظهر حضاري بالانتخابات

صرح اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بسيادة جو من المنافسة بين العديد من المرشحين على مستوى المناطق على مقاعد مجلس الإدارة ومقاعد النقابة دون الإخلال بالقواعد واللوائح المنظمة لهذا الشأن حتى تظهر العملية الانتخابية بالمظهر الحضاري المشرف الذي يليق بالشركة ومكانتها.

تفقد اللجان الانتخابية

تفقد رئيس الشركة عددا من اللجان الانتخابية بالشركة للاطمئنان على سلامة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس إدارة الشركة، ومقاعد نقابة العاملين بالشركة، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لهم دور بارز للمساهمة في رسم سياسة الشركة والنهوض بأدائها، كما يتمثل دور ممثلي النقابة في مساعدة العاملين في توصيل أفكارهم ومقترحاتهم والحفاظ على حقوقهم في إطار اللوائح والقوانين.

إعلان أسماء الفائزين عقب الانتهاء

وصرح «درة» بأنه سيتم إعلان اسماء الفائزين بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات الانتخابية الموجودة بالصناديق أمام المرشحين لضمان الشفافية والمصداقية دون التحيز لأي من المرشحين، متمنين للجميع دوام التوفيق والسداد.