رئيس «مياه أسيوط» يتفقد أعمال إحلال وتجديد محطة صدفا المرشحة

أجرى المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، جولة تفقدية بمنطقة صدفا، وبصحبته العميد أيمن محمد الأباصيري، استشاري مشروعات المبادرة الرئاسية تطوير قرى الريف المصري من الشركة القابضة، في إطار المتابعة المستمرة والوقوف على الوضع الحالي للأعمال الجارية بمبادرة حياة كريمة الرئاسية «تطوير قرى الريف المصري».

جولة في محطة مياه صدفا

ورافق رئيس شركة مياه أسيوط، المهندس رامز شوقي، مدير منطقة صدفا، والمهندس حسام حسن، نائب مدير المنطقة، وتضمنت الجولة زيارة محطة مياه صدفا المرشحة، وموقع التشوين بقرية أولاد إلياس، ومواقع تنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بمشروع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمركز، من بين عدد 7 مراكز مستهدفة على مستوى المحافظة.

متابعة تنفيذ أعمال محطة صدفا

جاءت الجولة للاطمئنان على الأعمال التنفيذية الجارية بمحطة صدفا المرشحة، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، والتي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 600 ل/ث، وتضم عدد 2 مروق و8 فلاتر مرشحات، و3 أحواض لمزج الشبة، وخزان أرضي و51 كم طولي شبكات مياه على مستوى 26 قرية ريفية بمركزي صدفا والغنايم يتم تغذيتهم من المحطة المرشحة.

يأتي ذلك في إطار الخطة الموضوعة لعمليات تنفيذ المشروعات التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء محطات البنية التحتية لحياة أفضل للمواطنين.