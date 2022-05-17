«مياه سوهاج» تعلن نتيجة انتخابات مجلس الإدارة وتفتح باب التظلمات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، نتيجة انتخابات مجلس الإدارة التي أجريت أمس 16 مايو 2022، وتنافس فيها 18 مرشحا على مقعدين، وذلك بحسب ما ذكره المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي أوضح أن عدد المشاركين في العملية الانتخابية بلغ 4162 عاملا، وعدد الأصوات الصحيحة 3949، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 213 صوتا.

انتخابات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وأوضح المستشار محمد كامل، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بمياه سوهاج، أن الكيميائي منصور صابر علي حصل على 1267 صوتا، وحصل المهندس رمضان شعبان رضوان على 720 صوتا، وأحمد محمود طلعت 674، وحصل المحاسب ضياء الدين أحمد محمد على 669 صوتا، والمهندس رمضان خليل السيد حصل على 633 صوتا، والمهندس السيد أحمد عبد اللطيف 562 صوتا، والمهندس علاء محمود عبد المقصود 535 صوتا.

بينما حصل المحامي علاء حسن على 471 صوتا، والمهندس ياسر أحمد محمود 365 صوتا، وحصل المحاسب حازم محمود أحمد على 360 صوتا، وحصل المحامي محمد منصور عبد الرحيم على 357 صوتا، والمهندس غريب البدري كامل 305 أصوات، وحصل المحاسب نبيل عبد العليم على 301 صوتا، وحصلت المهندسة دعاء ناصر إبراهيم على 293 صوتا، وأحمد حمدي محمد 132 صوتا، وحصل محمد علي عبد الحميد على 126 صوتا، والشريف محمد محمود على 90 صوتا، كما حصل عبد الله صابر إبراهيم على 38 صوتا.

إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي في 13 لجنة

جدير بالذكر، أنه تم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي، وبإشراف مسئولي مديرية القوى العاملة بسوهاج، وبلغ عدد العاملين الذين لهم حق الاقتراع 6227 عاملا، وتم فتح باب التصويت في 13 لجنة انتخابية صباح يوم 16 مايو الجاري في تمام التاسعة صباحا، واستمر حتى الخامسة مساءً، وعقب ذلك تمت أعمال الفرز وإعلان النتيجة اليوم 17 مايو 2022، وفتح باب التظلمات، على أن يتم البت في التظلمات الأربعاء الموافق 18 مايو الجاري ثم إعلان النتيجة النهائية.