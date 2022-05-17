قطع المياه عن 5 قرى وتوابعها لمدة 10 ساعات لتعزيز الشبكات بأبنوب

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن استكمال المرحلة الثانية من تركيب خط المياه «البولي إيثيلين» عالي الكثافة، قطر 630 مم، والمنفذ من محطة مياه «بني محمد» الارتوازية، وينتهي عند كوبري «كوم المنصورة» بمركز أبنوب، ضمن أعمال مد وتدعيم شبكات المياه بمركز أبنوب، من قبل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري.

تنويه بقطع المياه عن 5 قرى

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم قطع المياه عن قرى «بني محمد، وكوم المنصورة، والعطيات، والشنابلة، والمعابدة»، إضافة إلى العزب المجاورة لها، وذلك لمدة 10 ساعات بدءاً من الساعة الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022، حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022، لحين ربط خط المياه قطر 630 مم على الشبكة العاملة، نظراً لقفل المياه من الخط الرئيسي الوارد من محطة «الطوابية» المرشحة لتخفيض الضغوط، والتمكن من قفل المحابس بإحكام وكسح المياه الموجودة بالخط القديم.

تدابير احتياجات العملاء وخط ساخن للشكاوى

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير كافة احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما دعت المواطنين إلى الاتصال بها في حالات الطوارئ عبر جميع قنوات التواصل، من خلال خط الساخن على رقم 125، من أي تليفون أرضي، أو من أي تليفون محمول على رقم 01280733990، أو على رقم 01285000125، إضافة إلى خدمة التراسل عبر تطبيق «واتسآب» على رقم 01206179891، أو على الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي، وعبر الشكاوى الإلكترونية، وأكدت أنها على أتم استعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه.

وطمأن اللواء هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، كافة المناطق المتأثرة بأنه سوف يتم إرسال سيارات مياه شرب نقية، لسد أي فجوة في تدبير الاحتياجات طوال فترة الانقطاع.