فقدت 56 مليون جنيه.. تراجع كبير في إيرادات السينما المصرية خلال 7 أيام

تراجعت إيرادات السينما المصرية، خلال الأسبوع الماضي، بصورة كبيرة، إذ لم تتجاوز خلال الأسبوع السابق، أكثر من 14 مليون جنيه، مقابل 70 مليون جنيه خلال الأسبوع الأسبق، من خلال الـ3 أفلام المصرية المعروضة في السينمات: «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، «زومبي» بطولة علي ربيع وعدد من نجوم مسرح مصر.

«واحد تاني» على القمة و«العنكبوت» ثانيا

واصل فيلم «واحد تاني»، تصدر صندوق الإيرادات في دور العرض، متجاوزا 43 مليون جنيه، فيما احتفظ فيلم «العنكبوت» بالمركز الثاني، ضمن قائمة إيرادات السينما المصرية للأسبوع الثاني على التوالي، لكن تراجعت إيراداته في الأسبوع الأخير، محققا 4 ملايين و206 آلاف جنيه، مقابل 22 مليون جنيه حققهم الفيلم في أول أسابيعه بدور العرض السينمائي، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه 26 مليون و727 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

فيلم «زومبي» يحل ثالثا

جاء فيلم «زومبي» في المركز الثالث بالقائمة، بإجمالي إيرادات بلغ مليون و849 ألف جنيه، حققهم خلال الأسبوع الثاني لعرضه في السينمات، بينما وصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 14 مليون و304 آلاف جنيه.

طرح «فارس» في دور العرض السينمائي

استقبلت دور العرض السينمائي، أول بطولة سينمائية مطلقة للفنان أحمد زاهر، بعنوان «فارس»، الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج رؤوف عبد العزيز، ويجمع في بطولته عدد من الفنانين من بينهم: حسين فهمي، إيمان العاصي، وأحمد صفوت، ومن المقرر طرح الفيلم في بعض دول الخليج خلال الأسابيع المقبلة، حيث تعرض السينمات بالمملكة العربية السعودية، الفيلم بداية من يوم 26 مايو الجاري.