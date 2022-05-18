إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي وأجرة بالمنوفية

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة على طريق «شبراباص»، بدائرة مركز شبين الكوم، في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وجرى نقل جميع المصابين إلى أحد المستشفيات، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

مصدر طبي: إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور

وأكد مصدر طبي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المستشفى استقبل 5 أشخاص مصابين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ونفى وجود أي حالات وفاة نتيجة الحادث، وأضاف أن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، حيث تم وضعهم تحت المتابعة الدقيقة من قبل الأطباء.

ورود بلاغ بحدوث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة، على طريق «شبراباص»، بدائرة مركز شبين الكوم، أسفر عن إصابة 5 أشخاص تم نقلهم للمستشفى، كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

إصابة ربة منزل في حريق بسرس الليان

وفي حادث آخر، تلقى مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة سرس الليان بورود إشارة من المستشفى المركزي باستقبال ربة منزل مصابة بحروق متفرقة، نتيجة حريق نجم عن انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزلها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، وتبين إصابة ربة منزل بحروق متفرقة، تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.