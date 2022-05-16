عاجل.. مقتل شاب بطلق ناري على يد صاحب محل ملابس في المنوفية

شهدت مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، قبل قليل، مصرع شاب يدعي «م.م» بطلقات نارية، بسبب خلافات سابقة بينه وبين أحد أصحاب محال الملابس بقويسنا، حيث تجددت الخلافات بينهما ولقي الشباب مصرعه، وسط حالة من الحزن الشديد الذي خيم علي الجميع عقب معرفتهم بجريمة القتل.

نقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا

بالانتقال والفحص، تبين أن المتهم هو صاحب أحد محال الملابس في مدينة قويسنا، ووقعت خلافات بينهما سابقة تعود إلي الأشهر الماضية، وجرى سؤال شهود عيان وأهالي المتوفى، ونقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع شاب يدعي «م.م» بطلقات نارية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، وجري تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثمان الي المستشفى، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها حول الواقعة.