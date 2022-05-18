جامعة أسيوط تستقبل وفدا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، على ما تحظى به الجامعة من طلاب متميزين نابغين فى مختلف المجالات نجحوا فى المنافسة المحلية والدولية وإحراز مناصب متقدمة فى كثير من المسابقات العلمية والتكنولوجية، وهو ما تحرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لإبرازه وبما يضمن تبنى مواهب الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية .

وفد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

جاء ذلك خلال استقبال نائب جامعة اسيوط لوفد من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات يضم المهندس حازم نبيل وأمانى ربيع نائبي رئيس الهيئة، وهويدا كامل رئيس قطاع التسويق الاستراتيجى بالهيئة و محمد ضاحى مسؤول بمركز الإبداع وريادى الأعمال.

أنشاءمركزمتخصص لدعم الطلاب

وأشار الدكتور شحاتة غريب خلال اللقاء إلى إنشاء الجامعة لمركز متخصص فى دعم وريادة الأعمال الابتكارية للطلاب وهو ما أثمر عن نجاحهم فى تصميم وتنفيذ عدد من المشروعات تتضمن تصميم سيارة كهربائية ، وطيارة بدون طيار وجهاز تنفس صناعى منخفض التكاليف ، وروبرت يقوم بإجراء المسحات الطبية للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا ، إلى جانب تطبيق إلكترونى لتنظيم عملية التبرع بالدم والذى يحمل عنوان «Red».

دعم ورعاية اعمال الطلاب الابتكارية

وصرح نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن الاجتماع أثمر عن الاتفاق المبدئى على إبرام برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة يهدف إلى دعم ورعاية أعمال الطلاب الابتكارية وتحفيز الشباب لسوق العمل وزيادة مهاراتهم اللغوية والشخصية والتدريب على مهارات تحليل البيانات والتسويق الالكتروني، وشركات تبنى مشروعات تخريج الطلاب .