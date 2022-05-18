وزير التعليم يكشف حقيقة «لخبطة» امتحانات الثانوية في الإنجليزي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تأدية طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادة اللغة الإنجليزية المخصص لطلاب الصف الثاني الثانوي على منصة التابلت اليوم، وتأدية طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الإنجليزية المخصص لطلاب الصف الأول الثانوي.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ المعلومات المتداولة غير صحيحة على الإطلاق، والامتحانات الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوي تختلف عن الصف الثاني الثانوي، وجاءت من المناهج المقررة على الطلاب وطبقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.