طلاب أولى ثانوي يشكون صعوبة امتحان الإنجليزي: صعب ومعقد وبرا المنهج

قال عدد من طلاب الصف الأول الثانوي، إنّ امتحان اللغة الإنجليزية، الذي عقد ورقيا في المدارس وإلكترونيا على أجهزة التابلت، اليوم الأربعاء، جاء صعبا، مؤكدين أنّ الامتحان به أجزاء من خارج المقرر الدراسي تحتاج إلى تركيز وفهم شديدين، فضلا عن عدم استفادتهم من ورقة المفاهيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب.

«الوطن» تحدّثت إلى بعض الطلاب لبيان الأمر، حيث قال محمد حمدي، الطالب بالصف الأول الثانوي، إنّ الامتحان جاء صعب وغير مباشر، خاصة في أسئلة الاختيار من متعدد والترجمة، موضحا أنّ الأسئلة خارج المقرر الدراسي ولم يسبق له وتعرض لها من قبل، والترجمة اشتملت على كلمات معقدة مثل الصرف الصحي ودفع الضرائب.

الامتحان يحتاج إلى وقت إضافي

وأضاف الطالب، أنّ سؤال الترجمة في الجزء المقالي معقد وكلماته صعبة ولم يسبق له الاطلاع على هذه النوعية من الكلمات، فضلا عن أنّ الامتحان بحاجة إلى وقت إضافي للإجابة على الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز وفهم شديدين.

الأسئلة تراكمية

من جانبه، قال الطالب زايد شريف، بالصف الأول الثانوي، إنّه لم يستفد شيئا من ورقة المفاهيم التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، موضحا أنّ الامتحان اشتمل على أجزاء عديدة خارج المقرر الدراسي خاصة أسئلة الاختيار من متعدد، فضلا عن كونها تراكمية.

وأضاف «شريف»، أن الأسئلة التراكمية معروف أنّها في نقطة وليس في غالبية الامتحان، لكن امتحان الإنجليزي اليوم اشتمل على أسئلة من السنوات السابقة، وأسئلة أخرى لم يتعرض لها الطالب من قبل.

وقال المعتز بالله، الطالب بالصف الأول الثانوي، إنّ أسئلة الترجمة في الامتحان جاءت غير منطقية، ما تسبب في صعوبة حلها، موضحا أنّ بعض الأسئلة معقدة وغير مباشرة.

ولفت إلى أنّ باقي الأسئلة صعبة، خاصة جزء الاختيار من متعدد، بينما جاءت أسئلة القطعة سهلة، متابعا أنّ مجمل الامتحان صعب ويحتاج إلى تركيز وفهم، فضلا عن طالب مطلع على كل ما درسه في السنوات السابقة خاصة القواعد.