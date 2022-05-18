المشدد 7 و15 سنة للمتهمين في قضيتي «الدومينو والصداقة» بالقليوبية

أسدلت محكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، قبل قليل، الستار على القضيتين المعروفتين إعلامياً باسم «الدومينو» و«الصداقة»، حيث قضت بمعاقبة المتهم في القضية الأولى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، فيما قضت بالسجن المشدد لمدة 15 سنة بحق المتهم في القضية الثانية.

أصدرت المحكمة حكمها في القضيتين خلال جلستها اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

7 سنوات للمتهم في مشاجرة «الدومينو»

قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شاب خلال لعب الدومينو بأحد المقاهى في قرية «فرسيس»، بدائرة مركز شرطة بنها، بعد تعديل وصف القضية من القتل العمد، إلى ضرب أفضى للموت، بناءً على دفاع المتهم.

وأحالت النيابة العامة المتهم «شهاب ع. أ.»، 20 سنة، عاطل، للمحكمة في اتهامه بقتل «إبراهيم خ. ف.»، 23 سنة، عامل، في مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، أثناء جلوسهما بأحد المقاهي ولعب «الدومينو»، في قرية «فرسيس»، دائرة المركز، حيث أقدم المتهم على طعن المجني عليه باستخدام «مطواة»، مما أسفر عن وفاته في الحال.

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وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بنشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، بسبب خلاف أثناء لعب «الدومينو»، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على الأخير باستخدام «مطواة»، حيث سقط قتيلاً على الفور، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، كما كشفت أقوال شهود العيان أن المجني عليه والمتهم كانا يلعبان «الدومينو» بالمقهى، وفجأة طعن المتهم المجني عليه في الصدر، مما أودى بحياته في الحال.

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السجن 15 سنة لقاتل صديقه بمعاونة آخرين

وفي الواقعة الثانية، المعروفة إعلامياً بـ«ضحية الصداقة»، قضت محكمة جنايات بنها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعاطل، لاتهامه بقتل المجني عليه «أحمد م. ع.»، وإضرام النار في جثته، بمعاونة 4 آخرين صدر حكم سابق بحقهم، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي.

وأحالت نيابة مركز بنها المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث استدرجه المتهم الأول، صديقه، إلى إحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة بنها، وما إن ظفر به المتهم الثاني حتى عاجله بضربه بـ«شومة» على رأسه أفقدته توازنه، ثم نقله باقي المتهمين إلى إحدى الحظائر، وسكبوا على ملابسه مادة سريعة الاشتعال «بنزين»، وأشعلوا النار في جسده.

كما أشعل المتهمون النيران في المخزن المملوك للمجني عليه الثاني «جمال م. ع.»، غير معد للسكن، بأن سكبوا مادة سريعة الاشتعال «بنزين»، ثم قاموا بتوصيل مصدر حراري، لتندلع النيران في المخزن، على النحو المبين بالتحقيقات.