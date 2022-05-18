كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تسريب امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2022، الذي يؤديه الطلاب غدا، في اللجان الامتحانية بالمدارس، وفقاً للجدول المعلن مسبقا، من جانب وزارة التربية والتعليم.

حقيقة تسريب الامتحان: غير صحيح

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسئلة المتداولة على صفحات الغش عبر موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، التي قيل أنها تخص امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، الذي سيؤديه طلاب تانية ثانوي غدا، غير صحيح، ولا صحة نهائيا لتسريب الامتحانات.

وقال المصدر، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، ترصد جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش على موقع التواصل الاجتماعي والتحقق منها، والتأكد من صحتها وصحة المتداول، مشددة على أن تسريب الامتحان أمر لا يمكن حدوثه على الإطلاق.

عمليات التعليم: نرصد جميع الأوراق المتداولة على صفحات الغش

وطالب المصدر، طلاب الصف الثاني الثانوي بعدم الانصياع أوالسماع لصفحات الغش أو ما تقوم به وما تزعمه من ترويج ونشر أسئلة خاطئة علي أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب غدا في اللجان.

وأكد المصدر، أن الغرفة تواصل عملها طوال اليوم ورصد أي ورقة متداولة اثناء الامتحان، والتحقق منها والتأكد منها وفي حالة التأكد منها يتم الوصول إلي بيانات الطالب الذي قام بتصوير ورق الأسئلة ونشرها علي صفحات الغش.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة لديها جميع وسائل عديدة للوصول إلى الطلاب الغشاشين، الذين يصوروا وينشروا أوراق الأسئلة من خلال الباركود الموجود على جهاز التابلت، لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال المصدر، إن الوزارة لديها جميع بيانات الطلاب الذين قاموا بتصور أوراق الأسئلة، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات وفقاً لقانون مكافحة الأخلال بأعمال الامتحانات.