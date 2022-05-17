طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقيًا وإلكترونيًا اليوم

يواصل طلاب الصف الثاني الثانوي، أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث يؤدي الطلاب اليوم الثلاثاء 17 مايو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ورقياً والكترونياً باللجان الامتحانية بجميع المدارس المجهزة تكنولوجياً على مستوي الجمهورية.

تسليم ورقة المفاهيم للإنجليزي للطلاب والسماح بالكتابة عليها

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحان اللغة الأجنبية الأولي في الفترة الصباحية لطلاب المدارس المجهزة تكنولوجياً ويبدأ الامتحان في الساعة الثامنة صباحاً ويستمر لمدة ثلاث ساعات تنقسم ساعة للامتحان الورقي والذي يشمل أسئلة مقالية، وساعتين للامتحان الالكتروني والذي يتضمن أسئلة موضوعية، اختيار من متعدد، وتبدأ الفترة المسائية في الساعة الثانية عشرة وربع بالنسبة للمدارس غير المجهزة يُلحق طلابها على المدارس المجهزة ويُعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

وأكدت وزارة التعليم، أنه سيتم تسليم طلاب تانية ثانوي ورقة المفاهيم مع بداية الامتحان مع ورقة الأسئلة، والسماح بالكتابة علىها بعد موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكده بعدم السماح بدخول أوراق بيضاء أو الكتاب المدرسي.

مواصفات الورقة الامتحانية لامتحان اللغة الإنجليزية

وحدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات الورقة الامتحانية للأسئلة المقالية والضوابط العامة لمادة اللغة الأنجليزية وهي كالتالي:-

- عدم احتواء أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية علي أي عبارات سياسية أو دينية أو منحازة لأي فئة.

- أسئلة اللغة الإنجليزية تتوازن بين المستويات المعرفية المختلفة للطلاب، وتغطي مستويات الصعوبة للتميز بين الطلاب ومستوي التحصيل الدراسي لهم.

- أن تكون الورقة الامتحانية مندرجة للإنجليزي من الأسهل إلي الأصعب.

- توزيع أسئلة الامتحان علي فهم نواتج التعلم للمادة زفق الوزن النسبي.

- جودة الأسئلة وتحديدها وضحها في صياغتها اللغوية.

- استيفاء البيانات الأساسية في الورقة الامتحانية وجودة الورقة من حيث حجم الخط والنوع والهوامش وجودة الطباعة.