قبل امتحان تانية ثانوي.. «الوطن» تقدم خلاصة الرياضيات: 50 سؤال مش هيخرج عنهم الامتحان

يقدم موقع الوطن المراجعة النهائية لمادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي، قبل ساعات من انطلاق الامتحانات إلكترونيا في أول اختبار للسيستم بعد واقعة سقوطه في مادة اللغة العربية.

50 سؤالا من جميع أجزاء المنهج

ويتضمن ملف المراجعة 50 سؤالا تشمل جميع أجزاء المنهج الخاص بمادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي، الذي يقدم ملخصا لكل وحدات المنهج.

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