تعليم الجيزة تعلن تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية للغة الإنجليزية

تفقد اليوم أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية الرسمية لغات، وجمال عبد الناصر الإعدادية بنات، التابعتان لإدارة الدقي التعليمية، وفقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، وتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

التزام كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالدقة في العمل

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة في بيان لها منذ قليل، أن طلاب الصف الثالث الإعدادي أدوا اليوم امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية للترم الثاني.

واطمئن وكيل وزارة التعليم بالجيزة على أبنائه الطلاب، مؤكدًا على توافر أجواء الراحة والهدوء بلجان الامتحانات، والتزام كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالدقة في العمل والجد والاجتهاد.

تذليل جميع العقبات وحل كافة المشكلات

وتحاور مدير مديرية تعليم الجيزة مع أولياء الأمور خارج أسوار اللجان، وطمأنهم على أبنائهم، مشدداً على تذليل جميع العقبات وحل كافة المشكلات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات، وإبلاغ غرفة العمليات بديوان المديرية للمتابعة والتواصل المستمر مع مديري الإدارات لحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب.

التعقيم اليومي للجان ومنع دخول المحمول

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على مُديري المدارس بالتعقيم اليومي للجان، ومنع دخول المحمول لأي طالب، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.