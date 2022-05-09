خطوات تسجيل الشقق في الشهر العقاري 2022.. بينها رسوم تبدأ من 500 جنيه

جاءت خطوات تسجيل الشقق في الشهر العقاري 2022، على رأس عمليات البحث التى يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين فى تسجيل الوحدات السكنية الخاصة بهم، بمصلحة الشهر العقاري، تزامنا مع بداية تطبيق القانون الجديد للشهر العقاري.

وتم إصدار بعض التعديلات على قانون الشهر العقاري، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير خدمات الشهر العقاري، بطريقة ميسرة وبسيطة، تسهل على المواطنين عمليات التسجيل في الشهر العقاري، سواء يدويا داخل مأموريات الشهر العقاري، أو من خلال الحصول على خدمات الشهر العقاري، بشكل إلكتروني.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات تسجيل الشقق في الشهر العقاري 2022، وفقا لقانون الشهر العقاري الجديد.

خطوات تسجيل الشقق في الشهر العقاري 2022

1- تبدأ خطوات تسجيل الشقق في الشهر العقاري 2022، من خلال توجه العميل الراغب فى تسجيل الشقة، إلى مأمورية الشهر العقاري، والتي يقع العقار المراد تسجيله في نطاقها.

2- يقوم العميل بتسجيل البيانات على النموذج المعد داخل مأمورية الشهر العقاري، بحسب الحالة الخاصة بالعقار وقيمته 100 جنيه.

3- بعد ذلك يقوم العميل بتقديم أصول المستندات المطلوبة، لتسجيل الشقق فى الشهر العقاري 2022، والتى تتمثل فى:

- عقد بيع الشقة سواء نهائي أو ابتدائي.

- تقديم ما يثبت وضع اليد لمدة 15 عاما.

4- ثم تقديم إيصال مرافق، وبيان مساحي رقمي من أي من الجهات التي أقرها القانون وسعره 5 جنيهات.

5- يقوم العميل بسداد الرسوم التي تبدأ من 500 جنيه، حتى 3900 كحد أقصي، لتسجيل الشقق.

6- وأخيرا تنتهي خطوات تسجيل الشقق في الشهر العقاري 2022، بإقرار مقدم الطلب بصحة كل البيانات والمستندات المقدمة للتسجيل، داخل مأمورية الشهر العقاري.