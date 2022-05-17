محافظ المنيا يتابع إنشاء كوبري علوي لربط شرق وغرب ملوي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء كوبري ملوي، أعلى ترعة الإبراهيمية، مروراً بمزلقان السكة الحديد، الذي يتم تنفيذه بطول 2 كيلومتر، على 5 محاور تربط شرق ملوي بغربها وشمالها، بتكلفة تقديرية تصل إلى 290 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين للانتقال بين شرق وغرب المدينة.

متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها محافظ المنيا في مركز ملوي، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات، يرافقه الدكتور كريم شاهين، مدير وحدة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، واللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية.

مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ

اطمأن المحافظ على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، موجهاً بضرورة متابعة إنهاء الأعمال وفقا للمواصفات وأعمال الجودة والكفاءة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية، ومراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ المنيا، في وقت سابق، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية «المعصرة»، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء وحدة الإسعاف ومجمع الخدمات بالمعصرة، وكذلك المجمع الزراعي، وإنشاء المدرسة الابتدائية في «عزبة جاد الله»، وأعمال توسعة مدرسة المعصرة الابتدائية، وإعادة تأهيل عدد 7 مدارس بجميع المراحل، وهي مدرسة «الشهيد وليد أبو حسيبة» الابتدائية في «عزبة جاد الله»، ومدرسة «الشهيد مدحت صلاح» بقرية «المعصرة»، ومدرسة «المعصرة» الابتدائية، ومدرسة «معصرة ملوي» المشتركة، ومدرسة «معصرة ملوي» الثانوية، ومدرسة «وحدة معصرة ملوي» الابتدائية.

كما تفقد المحافظ أعمال تأهيل وتمهيد طريق قرية «المعصرة»، وتدبيش حائط السكة الحديد وإعادة تأهيل وحدة التضامن الاجتماعي، ومكتب الخدمات البريدية.