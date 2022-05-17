محافظ المنيا: «المعصرة» تحظى بنصيب كبير من مشروعات حياة كريمة

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في قرية «المعصرة»، بمركز ملوي، يرافقه الدكتور كريم شاهين، مدير وحدة متابعة المشروعات القومية برئاسة مجلس الوزراء، واللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، وممثلي جهاز التعمير والجهات المعنية بالمحافظة.

وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات، التي تشهدها أرض محافظة المنيا، لافتا إلى أن قرية «المعصرة» بملوي، تحظى بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.

إنشاء وحدة إسعاف ومجمع للخدمات

تفقد محافظ المنيا ومرافقوه عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية «المعصرة»، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء وحدة الإسعاف ومجمع الخدمات بالمعصرة، وكذلك المجمع الزراعي، وإنشاء المدرسة الابتدائية في «عزبة جاد الله»، وأعمال توسعة مدرسة المعصرة الابتدائية، وإعادة تأهيل عدد 7 مدارس بجميع المراحل، وهي مدرسة «الشهيد وليد أبو حسيبة» الابتدائية في «عزبة جاد الله»، ومدرسة «الشهيد مدحت صلاح» بقرية «المعصرة»، ومدرسة «المعصرة» الابتدائية، ومدرسة «معصرة ملوي» المشتركة، ومدرسة «معصرة ملوي» الثانوية، ومدرسة «وحدة معصرة ملوي» الابتدائية.

كما تفقد محافظ المنيا ومرافقوه أعمال تأهيل وتمهيد طريق المعصرة، وتدبيش حائط السكة الحديد، وإعادة تأهيل وحدة التضامن الاجتماعي، ومكتب الخدمات البريدية بالمعصرة، وأعمال إنشاء مكتبة الطفل، وإنشاء ملعب مركز شباب المعصرة، وأعمال إنشاء مركز طب الأسرة، ومركز تنمية الأسرة، وكذلك أعمال تدعيم قرية المعصرة بمحولات الكهرباء، وتابع الاانتهاء من أعمال تبطين ترعة «السواحلية».

الانتهاء من المشاريع وفقاً للمعايير القياسية

وأوضح المحافظ أنه يجري العمل في 192 قرية و757 تابعاً، بنطاق 5 مراكز مستهدفة على مستوى محافظة المنيا، مؤكداً أن الهدف من الجولات متابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع، واكتشاف المشكلات التي تظهر، والعمل على حلها بشكل لحظي، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات، وفقاً للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

والتقى محافظ المنيا عدداً من أهالي قرية المعصرة، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى رئيس القرية برفع المخلفات والإشغالات أولاً بأول، وشدد على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية مسخرة لتقديم جميع الإمكانيات المتاحة، وتنفيذ كافة المشروعات التنموية.