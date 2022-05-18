أستاذ أمراض قلب: 80% من أجهزة قياس ضغط الدم «غير صالحة»

أكد الدكتور سليمان غريب إبراهيم، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، وسكرتير عام الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، أنّ 80% من أجهزة قياس الضغط المستخدمة في مختلف العيادات والصيدليات والمستشفيات غير صالحة لقياس الضغط، وذلك وفقاً لبحث ميداني جرى إعداده لاختبار دقة تلك الأجهزة، وأوضح أنّ هناك الكثير من الأبحاث التي أكدت أنّ هناك نسبة من المرضى الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم أصحاء، وأنّ قياس الضغط لهم كان غير صحيحاً، وتسبب في تناولهم أدوية دون احتياجهم لها.

ارتفاع ضغط الدم «القاتل الصامت»

وأشار أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ مرض ارتفاع ضغط الدم يُطلق عليه «القاتل الصامت»، نظراً لأنّه يتسبب في وفاة الملايين من الأشخاص سنوياً، موضحاً أنّه يُصيب البالغين من عمر 20 وحتى 60 سنة، موضحاً أنّ مرض الضغط هو مرض طويل المدى يصاحب الانسان طوال حياته، لذلك يظل يتناول العلاج دون توقف حتى لو انخفض الضغط وأصبح طبيعياً.

علاج الضغط بدون أدوية

وكشف أنّ هناك أجهزة حديثة الآن تتمكن من علاج ارتفاع ضغط الدم دون الحاجة لأدوية، مُشيراً إلى أنّه كلما كان اكتشاف الإصابة بارتفاع ضغط الدم مبكراً كان علاجه أسهل وأسرع دون أدوية ومن خلال تصحيح بعض العادات في الطعام مثل تقليل الملح، أمّا الحالة التي يتم اكتشافها متأخراً يتم علاجه بواسطة تناول علاج الضغط طوال الحياة، والذين يبلغ عددهم 300 دواء لعلاج الضغط المرتفع في مصر، ويجرى اختيار النوع المناسب للمريض من خلال الطبيب المعالج.

الاعتماد على الصيدلي «خطر»

على جانب آخر، أوضح الدكتور خالد الخشاب، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بمستشفى الفيوم الجامعي، وعميد كلية الطب الأسبق، أنّ مئات المواطنين يعتمدون على الصيدليات في قياس ضغط الدم، وفي الكثير من الأحيان يعطيهم الصيدلي العلاج أيضاً دون الرجوع للطبيب، وهذا أمر خطير وكارثي، نظراً لأنّ الدم يرتبط بالشرايين وهي أهم منطقة في جسم الانسان خصوصاً شرايين القلب والمخ، لذلك تم إطلاق حملة «اعرف رقمك»، التي تهدف إلى رفع الوعي لدى المرضى، وتدريب شباب الأطباء والممرضين على قياس ضغط الدم بطريقة صحيحة.

«الخشاب»: 30% من الناس مرضى بالضغط

وأضاف «الخشاب» أنّ 30% من المصريين مصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم، مُبيناً أنّ تلك النسبة مرتفعة جداً، ويجب أن يكون هناك مشروعاً قومياً لعلاجه والحد من مضاعفاته.

خطورة الإفراط في استهلاك الملح

في سياق متصل، بيّنت الدكتورة وفاء العروسي، أمين صندوق الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم، وأستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب قصر العيني، أنّ الدراسات أكدت ارتفاع معدل استهلاك المصريين للملح عن باقي الدول، مُشيرةً إلى أنّ تحاليل إفراز الصوديوم في البول أكدت أنّ المصريين لديهم أعلى معدلات إفراز الصوديوم في العالم، بسبب الإفراط في تناول الملح.

وشددت على أنّ الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم خاطبت هيئة سلامة الغذاء، وشركات صناعات الغذاء، مُطالبةً بوضع إرشادات خاصة بالنسب المعتدلة لإضافة الملح للطعام، سواء في المنزل أو في المواد الغذائية المُعلبة والمُصنعة.

«اعرف رقمك» للتوعية بمخاطر الضغط

جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة «اعرف رقمك»، ضمن المشروع القومي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، الذي أطلقته الجمعية المصرية لارتفاع الضغط، بالتزامن مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، والتي انطلقت بمستشفى الفيوم الجامعي، تستمر بعدها في 10 محافظات أخرى، للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه.

ندوات توعية وقياس الضغط والوزن بالمجان

شملت حملة «اعرف رقمك» عقد عدة ندوات للتوعية بمخاطر ارتفاع ضغط الدم وأسبابه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى قياس الضغط والوزن بالمجان للمرضى والمواطنين المترددين على المستشفى، بالإضافة إلى تدريب عدد من شباب الأطباء والصيادلة والممرضين، على الطريق الصحيحة لقياس ضغط الدم.