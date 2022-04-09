أسباب وأعراض ارتفاع ضغط الدم.. 3 علامات إذا ظهرت اذهب للطبيب فورا

قدمت وزارة الصحة والسكان قائمة كاملة لارتفاع ضغط الدم، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، واستعرضت الوزارة في تقرير رسمي لها، قامت بتوزيعه على مديريات الشؤون الصحية، أعراض ارتفاع ضغط الدم وكذلك مضاعفاته.

وجاءت أعراض ارتفاع ضغط الدم كالتالي، وفقا لوزارة الصحة والسكان:

أعراض ارتفاع ضغط الدم

الخمول والكسل والشعور بالتعب والإجهاد

زيادة ضربات القلب عن المعدل الطبيعي له

الشعور بالغثيان

الألم المتكرر في منطقة الرأس

فقدان الوعي والشعور بالدوخة والدوار

طنين الأذن.

الإصابة بالرعشة في عضلات الجسم

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه في حالة شعورالشخص بهذه الأعراض، لابد من زيارة الطبيب فورا والكشف عن مستوى الضغط لديه، وجاءت هذه الأعراض كالتالى:

الدوار

الصداع

خفقان غير منتظم في القلب

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن ارتفاع ضغط الدم منتشر بين البالغين، والأطفال عرضة لذلك أيضًا، مفسرة إصابة الأطفال بارتفاع ضغط الدم على أنه سبب وراثي في المقام الأول.

وأكدت أن أسباب ارتفاع الضغط تتمثل في: عيوب خلقية في القلب، استخدام أدوية معينة كحبوب منع الحمل أو أدوية مضادة للزكام أو مسكنات الألم دون الحاجة الى وصفة طبية.

وناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة الذهاب إلى الوحدات الصحية ومعرفة أقرب وحدة صحية تابعة لهم والكشف المبكر في إطار مبادرات الرئيس السيسي الصحية، مشيرة إلى أن معظم المواطنين مصابين بارتفاع ضغط الدم ولكن دون معرفة ذلك، لافتة الى أهمية الحفاظ على الصحة العامة في ظل وجود المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها مجانا.