أول ظهور لـ«ويجز» بعد تعرضه لحادث الدراجة البخارية: العين صابتني

نشر مغني الراب ويجز عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أول صورة له بعد تعرضه لحادث الدراجة البخارية.

وظهر ويجز بجوار دراجته البخارية، والإصابة لا تزال في يده، وعلق: «العين صابتني ورب العرش نجاني».

ويجز يتعرض لحادث

وفي إبريل الماضي، أعلن مغني الراب ويجز، تعرضه لحادث خلال قيادة الدراجة النارية، حيث نشر صورة له أثناء وجوده في المستشفى، عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»، معلقا: «لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث».

أغنية البخت

وحقق ويجز نجاحا كبيرا بعد طرح أغنيته الأخيرة «البخت» في فبراير الماضي على «يوتيوب»، حيث تصدرت الأغنية تريند رقم واحد فترة طويلة على منصات التواصل الاجتماعي، وحققت مشاهدات عالية خلال تلك الفترة الماضية، ووصلت حاليا إلى 79 مليون مشاهدة.

كلمات أغنية البخت

وتقول كلمات أغنية البخت: «عيني منها بشكل جدي وتقيلة مش تقلانه اتبخر سحری ومش باجي على بالها ومفكرتشي أنا بالى فيها بابا بالی مش ملکی بعلب البخت سالتها ورفضتني أستغربتها امال فين هيبتي حبيبي أنا بضحك علي خيبتي».

يذكر أن ويجز أحيا حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض ورفع الحفل شعار كامل العدد.

كما شارك ويجز مؤخرًا في مسلسل بيمبو، بطولة هدى المفتي، أحمد مالك، محمد لطفي، ملك الحسيني، أحمد بسيوني، عباس أبو الحسن، سارة عبد الرحمن، سينتيا خليفة، طه دسوقي، أحمد الأذعر، حسن مالك، وهو من تأليف منة فوزي، وإخراج عمرو سلامة.