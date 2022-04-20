ويجز يكشف تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لحادث: مصاب بكسر فى الترقوة

طمأن مؤدي الراب ويجز جمهوره علي حالته الصحية بعد تعرضه لحادث بدراجته البخارية، أمس الأول، وفق ما أعلنه عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «انستجرام».

ونشر ويجز صورة له عبر «انستجرام» وكانت الابتسامة تكسو وجهه، وعلق عليها بقوله: «كسر فى الترقوة.. دعواتكم بالشفاء العاجل».

ويجز يتعرض لحادث أثناء قيادته للدراجة النارية

كان مؤدي الراب ويجز قد كشف عن تعرضه لحادث أثناء قيادته للدراجة النارية، ونشر صورة أثناء وجوده في المستشفى، وذلك عبر خاصية «ستوري» على «إنستجرام»، معلقا عليها: «لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث».

ويعيش ويحز في حالة من الانتعاشة الفنية، حيث حقق نجاحاً كبيراً عقب طرحه أغينته «البخت»، عبر قناته علي موقع «يوتيوب»، وحققت 58 مليون مشاهدة خلال شهر.

طرح ويجز أغنية «بعودة يا بلادي»

وطرح ويجز مؤخرا أغينة «بعودة يا بلادي»، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وهي الأغنية الرسمية للفيلم الوثائقي «كباتن الزعتري»، وقرر أن تذهب أرباح الأغنية لدعم اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن، وحققت ما يقارب من 6 مليون مشاهدة .

أحداث فيلم «كباتن الزعتري»

وتدور أحداث الفيلم الوثائقي «كباتن الزعتري» حول يتناول العمل قصة صديقين محاصرين بطموحاتهما داخل معسكر الزعتري للاجئين في الأدرن، حيث يحلم كل منهما باحتراف لعبة كرة القدم يومًا ما، وتقترب أحلامهما من التحقق حينما تزور أكاديمية رياضية مشهورة عالميًا المخيم الخاص بهما بحثًا عن المواهب.