عاجل.. إصابة ويجز في حادث دراجة بخارية

كشف مغني الراب ويجز عن تعرضه لحادث أثناء قيادة الدراجة النارية، ونشر صورة في أثناء وجوده في المستشفى، وذلك عبر خاصية «ستوري» عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وطمأن جمهوره على حالته الصحية، حيث ظهر وهو مبتسم في الصورة وبجانبه خوذة المستخدمة أثناء قيادة الدراجة النارية، قائلا: «لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية.. آسف أحبتي أنا تعرضت لحادث».

وتعرض ويجز لإصابة طفيفة في ذراعه، وفقا لما كشفه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، ونشر في وقت سابق أكثر من صورة له وهو يركب دراجات نارية ويقوم بعدد من الحركات البهلوانية أثناء قيادتها.

«البخت» تحقق 56 مليون مشاهدة.. وحفل ويجز في باريس مايو المقبل

ويعيش ويجز حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث حقق آخر أعماله الغنائية «بعودة يا بلادي»، أكثر من 6 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وهي الأغنية الرسمية للفيلم الوثائقي «كباتن الزعتري»، وقرر أن تذهب أرباح الأغنية لدعم اللاجئين في مخيم الزعتري بالأردن، وجاء ذلك بعد أيام من طرح أغنية «البخت»، التي حققت نسب مشاهدات ضخمة تجاوزت حاجز الـ 56 مليون مشاهدة.

وعلى الجانب الأخر، يستعد ويجز لإحياء أولى حفلاته في أوروبا، حيث من المقرر أن يحي حفلا في العاصمة الفرنسية باريس بتاريخ 21 مايو المقبل.

جدل بسبب ملابس ويجز في حفل موسم الرياض

وخلق ويجز حالة واسعة من الجدل في مارس الماضي بعد ظهوره بملابس غريبة في حفله بموسم الرياض، حتى أن البعض طالب نقابة المهن الموسيقية بإيقافه بسبب الملابس التي ظهر بها ووصل سعرها لـ 95 ألف جنيه مصري، ولكن النقابة أوضحت أنه الأمر مسألة ذوق وفي النهاية هو لم يخدش حياء أحد.