المؤبد للمتهم بقتل نجل شقيقه لخلاف على محل ورث في حدائق القبة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم الأربعاء، بمعاقبة موظف بالمعاش، بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بقتل نجل شقيقه بمنطقة حدائق القبة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ناصر صادق بربري، وعضوية المستشارين سمير أبو دوح ومحمد السيد المحمودي، وأمانة سر حسام كمال.

تفاصيل الواقعة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 11425 لسنة 2021 جنايات حدائق القبة، والمقيدة برقم 1920 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، قيام المتهم «حسن. أ، 74 عاما، موظف بالمعاش، في أكتوبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بقتل المجني عليه أحمد نبيل، نجل شقيقه، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على الخلاص منه رغبة منه في الاستيلاء على محله التجاري ومهد له الشيطان سبيل خطيئته وأوحى له كيفية الخلاص منه وهي قتله حرقا فاستقر في وجدانه وسيلة لاستدارج ضحيته فقام بتكسير يافطة محله التجاري وقام بإعداد أداة قتله «بنزين» وانتظر قدوم المجني عليه، وما إن ظفر به حتى سكب السائل عليه وألحقه بإشعال عود ثقاب وألقاه عليه مضرما فيه النيران، التي أحدثت ما ألم به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

خلاف بين المتهم والمجني عليه بسبب الميراث

وجاء في أقوال أحد الشهود، مالك محل لبيع أجهزة التكييف، أمام النيابة العامة، أن هناك خلافات مسبقة بين المجني عليه والمتهم شقيق والده على الميراث، حيث استولى الأخير على محل تجاري خاص بالأول، ويوم الواقعة علم المجني عليه باتلاف المتهم يافطة المحل خاصته فتوجه لقسم شرطة حدائق القبة، وحرر محضرا بالواقعة قيدت قضائيا برقم 11422 لسنة 2021 جنح حدائق القبة، وتوجه إلى حيث محله لتصوير التلفيات التي حدثت وفوجئ بالمتهم يخرج من العقار حاملا بيده زجاجة بها «بنزين» وسكبها عليه ثم أخرج من جيب جلبابه علبة ثقاب أشعل منه عودا وألقاه عليه مشعلا النيران به قاصدا من ذلك قتله والاستيلاء على محله التجاري.

وجاء في أقوال أحد الشهود أيضا، فني تبريد وتكييف، أمام النيابة العامة، بأنه يعمل برفقة الشاهد الأول في مجال بيع وصيانة أجهزة التكييف وأن الأخير يملك محلا تجاريا بمنطقة حدائق القبة، ويوم الواقعة وحال تواجده رفقة رب عمله علم بإتلاف المتهم يافطة المحل التجاري خاصة المجني عليه، فتوجه رفقة الأخير إلى حيث قسم شرطة حدائق القبة وحررا محضرا بالواقعة ثم توجها إلى المحل التجاري لتصوير التلفيات التي حدثت بالمحل وحال قيام المجني عليه بذلك فوجئ بالمتهم يخرج من العقار الكائن به المحل حاملا بيده زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال «بنزين»، وقام بسكبها على رب عمله وندد بإضرام النيران وقتله، ونفذ وعيده بأن أشعل عود ثقاب وألقاه على المجني عليه فاشتعلت به النيران وكان قصده من ذلك قتله.