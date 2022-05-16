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كشف ملابسات قتل عامل قمامة في بولاق الدكرور

كتب:

جيهان عبد العزيز وإبراهيم ناصر
05:33 م | الإثنين 16 مايو 2022
قتل - تعبيرية

قتل - تعبيرية

كشفت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وفق ما تبلغ به من قسم بولاق الدكرور، عن وفاة جامع قمامة، بعد مشاجرة مع أشخاص غير معروف هويتهم، أصابته بجروح قطعية وتجمع دموي بالرئة، وافته المنية إثرها.

بداية البلاغ

جاء هذا وفق ما تبلغ به المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من مستشفى المنيل الجامعي، بوصول جامع قمامة 34 عاما، مصاب بجروح قطعية وتجمع دموي بالرئة، وبسؤال شقيقيه، قررا أن شقيقهم توفى صباح اليوم، إثر تعرضه للضرب، إذ أخبرهم بتشاجره يوم السبت الماضي، مع أشخاص غير محددين.

النيابة تصرح بالدفن

وجرى تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفى إلى مشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي عليها، ومعرفة سبب الوفاة، كما انتدبت عناصر الطب الشرعي، لإعداد تقريرا وافيا بحالة المجني عليه، وصرحت بالدفن، وأمرت فرق البحث بتكثيف جهودها لكشف هوية الجناة وضبطهم وتقديمهم للتحقيق معهم، وتتابع النيابة العامة استمرار التحقيق في الواقعة.

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