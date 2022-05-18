الوطنية للصحافة تناقش حل التشابكات المالية بين المؤسسات القومية والحكومة

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أهمية حل التشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية، مع الهيئات الحكومية المختلفة، خاصة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وقال بيان عن الهيئة اليوم، إن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية وعضو الهيئة، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ومسؤولي مصلحة الضرائب، ومسؤولي إدارات الضرائب بالمؤسسات.

وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجي، أن الاجتماع جاء تنفيذا لاتفاق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وترجمة لاستراتيجية عمل الهيئة الهادفة إلى حل المشكلات المزمنة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية القومية ماليا وإداريا.

وحدة متخصصة بالهيئة لإدارة ملف الضرائب بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية القومية

وأكد رئيس الهيئة، أنه جرى إنشاء وحدة متخصصة بالهيئة لتتولى إدارة ملف الضرائب بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن حل مشكلات الضرائب والتأمينات يسير بالتوازي مع تنفيذ العديد من الإجراءات الأخرى المرتبطة بعلاج الخلل المالي واستثمار الأصول غير المستغلة بالمؤسسات، بما يؤدي إلى زيادة مواردها المالية.

إنهاء المنازعات الضريبية مع المؤسسات الصحفية

وقال الدكتور إيهاب أبوعيش، إن إنهاء المنازعات الضريبية مع المؤسسات الصحفية سوف تنعكس إيجابا على كل الأطراف، وتسهم في دعم دور المؤسسات الصحفية القومية في القيام بدورها، مشيرا إلى توجيهات وزير المالية، بضرورة تقديم كل الدعم لحل المشكلات الضريبية مع المؤسسات الصحفية القومية.

وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين مسؤولي مصلحة الضرائب، ومديري الضرائب بكل مؤسسة على حدة، لاستعراض المشكلات ووضع مقترحات لحلها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وكذلك تنظيم دورة تدريبية الأسبوع المقبل، للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، يحاضر بها مسؤولو مصلحة الضرائب حول كيفية تطبيق قوانين الضرائب.