«الصحة» تغلق مستشفى خاصا بمنطقة حدائق القبة لمخالفة الاشتراطات

أغلقت وزارة الصحة والسكان، أحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص بشارع بورسعيد بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، خلال حملة تفتيشية نفذتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، ضمن الحملات الرقابية المستمرة على كل المنشآت الطبية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها حرصًا على صحة وسلامة جميع المرضى.

عدم التزام المستشفى بمعايير وسياسات مكافحة العدوى

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنه بالمرور على المستشفى، تبين عدم الالتزام بمعايير وسياسات مكافحة العدوى وعدم التزامها بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فضلاً عن رصد التالي: عدم اكتمال التجهيزات الخاصة بعدد من الأقسام، تهالك الفرش الداخلي، عدم وجود شبكة غازات، أسطوانات الأكسجين غير مؤمنة، عدم الحصول على رخصة تداول النفايات وعدم فصل النفايات.

إغلاق جناح العمليات وضبط أدوية منتهية الصلاحية

وأوضح المصدر أن المعمل وعيادتي الأسنان والعلاج الطبيعي بالمستشفى غير مرخصين، فضلاً عن إغلاق جناح العمليات وعدم توافر تعقيم مركزي، بالإضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية، لافتاً إلى رصد عدم وجود فرق التمريض بالمستشفى، كما أن العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة.

نقل المرضى لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل المرضى المتواجدين داخل المستشفى لأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، لتلقي الخدمات الطبية اللازمة واستكمال علاجهم، مؤكداً استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصاً على صحة وسلامة المرضى.