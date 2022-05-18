وزيرة الثقافة تنعى المخرج عبد الرحمن الشافعي أول مدير لمسرح «السامر»

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان الكبير عبد الرحمن الشافعي، الذى غيبه الموت اليوم الأربعاء 18 مايو عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وزيرة الثقافة تنعى الشافعي

وقالت إن فن المسرح فقد أحد فرسانه ورواده، والراحل من كبار المبدعين الذين شكلوا الحركة المسرحية المصرية، وأضافت أن أعماله تميزت بشكل ومضمون اختلف عن المسرح التقليدي وحملت الطابع المصرى الخالص، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته .

معلومات عن عبد الرحمن الشافعي

يذكر أن المخرج المسرحي الكبير عبد الرحمن الشافعي مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد ، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي.

وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغورى، وأخرج لها عددا من الأعمال منها «ياسين وبهية»، و«آه يا ليل يا قمر»، و«أدهم الشرقاوي».

وعُين أول مدير لمسرح السامر في سبتمبر 1971 فأخرج لفرقه السامر مجموعة من السير الشعبية أهمها على الزيبق، شفيقة ومتولي، السيرة الهلالية، عاشق المداحين، منين أجيب ناس، مولد يا سيد، الشحاتين، حكاية من وادي الملح ، حصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام 1985 عن إخراجه لعرض السيرة الهلالية، الى جانب العديد من الجوائز الاخرى والتكريمات.