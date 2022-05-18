الديهي: شرح قرارات البنك المركزي في الإعلام بات واجبا لزيادة الوعي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أهم ما جاء بكلمة طارق عامر محافظ البنك المركزي، على هامش مؤتمر المصارف العربية، أن المراقبين في كثير من الأحيان يكونون غير موفقين في تقدير مفهوم الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، لأن نظرتهم قصيرة الأجل، وآراءهم تبث القلق في المجتمعات، وهو الأمر الذي لا يكون مفيدًا أو عمليًا، فالسياسة النقدية أمر معقد يحتاج الكثير من الأدوات والعشرات من الخبراء الممارسين، وهذه إمكانيات لا يمتلكها سوى البنوك المركزية.

ضرورة إتاحة شروحات وتوضيحات للمواطنين

وأعرب «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأربعاء، عن تأييده التام لرأي البنك المركزي، مشددًا على أن ضرورة إتاحة شروحات وتوضيحات للمواطنين، والتواصل مع المواطنين والإعلام لتوضيح تفاصيل القرارات التي يتخذها البنك المركزي، مؤكدًا أن التواصل مع الإعلام بات واجبًا لإغلاق الباب على المرتزقة والمزايدين وقصيري النظر، ونحن بحاجة لتواصل أكثر مع الإعلام على مستوى الحكومة والبنك المركزي لزيادة الوعي.

المسئولين ينظروا للإعلام على أنه شخص رخم يغلس عليه

وأوضح الإعلامي، أن المسئولين ينظرون للإعلام على أنه «شخص رخم بيغلس عليهم»، موضحًا أن دور الإعلام نقل وتحليل المعلومات للمواطنين من خلال المسؤولين، والمسؤول دوره توضيح التفاصيل للناس حتى لو كانت مزعجة، حتى يتفهم المواطن ما يحدث ويتفاعل معه، مؤكدًا أن التواصل مع الصحافة والإعلام يجب أن يكون من خلال مناقشات وليس من خلال البيانات، والمسؤول الذي ينظر للإعلام على أنه عبء مخطئ تمامًا، فالإعلام أحد أدوات الوعي وليس وسيلة لإبراز وتلميع المسؤول.