وزراء وسياسيون وإعلاميون يحضرون عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر «صور»

أقيم اليوم عزاء الكاتب الصحفي صلاح منتصر، عقب صلاة المغرب في مسجد المشير طنطاوي بالحي العاشر، حيث وقفت أسرة الراحل وأسرة مؤسسة الأهرام تستقبل العزاء، وسط حزن شديد على فقدان الكاتب الصحفي القدير.

وحضر العزاء عدد من الشخصيات العامة ورجال الصحافة والإعلام ووزراء، حيث حضر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعلي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، وخالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، وأحمد ذكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

كما حضر العزاء أيضا كل من عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، والدكتور منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد، ومحمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، وكان أول الحضور الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، كما حضر عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، والاعلامي توفيق عكاشه، حمدين صباحي، مرشح الرئاسة السابق.

وكان الكاتب الصحفي صلاح منتصر قد توفي صباح الأحد الماضي بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ87 عاما، وكان الراحل صاحب بصمة صحفية كبيرة، حيث كان صاحب عمود يومي في جريدة الأهرام، بعنوان «مجرد رأي»، ومن أشهر كتاباته «أنت سيد قرارك»، المقررة على الثانوية العامة، التي تدعو إلى الإقلاع عن التدخين.